В парке «Зарядье» подключили умное освещение

Автор: Uwis Дата публикации: 01:40

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В парке «Зарядье» начало работать умное освещение. Инновационная система позволяет управлять светом дистанционно. С помощью специальной компьютерной программы можно включать яркий, приглушенный или рассеянный свет. В общей сложности парк оснащен 2460 светодиодными светильниками. Из них две тысячи предназначены для фасадов зданий и различных сооружений — концертного зала, павильона «Ледяная пещера», медиацентра с круговой панорамой, парящего моста. В каждый светильник встроены датчики управления светом. Для освещения ландшафтных зон установили 460 светильников. В самых оживленных частях парка основными источниками света выступают фонари-мачты, их высота составляет от шести до 13 метров. Всего в «Зарядье» 140 фонарей-мачт. Яркость и цвет лампочек во всех осветительных приборах парка можно изменять в зависимости от времени суток и погоды.