"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

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"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

Автор:
VladimirBojko
Дата публикации:
10:14
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"Вода, вода, кругом - вода". Примерно так можно описать последствия урагана "Ирма" во Флориде.

Эти кадры прислал мобильный репортёр. Снято - в курортном городе Форт-Лодердейл, в национальном парке "Еверглейдс",что на южном побережье штата. Обочины и дороги - всё находится под водой. Пальмы, кустарники, трава высятся над водной гладью. "А аллигаторы теперь могут и над дорогой проплывать," - пишет мобильный репортёр.

Напоминаем, что ураган "Ирма" обрушился на американский штат Флорида в минувшие выходные. Порывы ветра достигали 200 км/ч. Миллионы жителей остались без света. В аэропорту - отменены сотни рейсов. "Ирму" называют самым мощным ураганом, сформировавшемся Атлантике как минимум за последнее десятилетие. По последним данным жертвами урагана стали 55 человек.
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