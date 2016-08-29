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Единая пешеходная зона свяжет станцию метро «Партизанская» и ТПУ «Измайлово»

Автор:
denis947
Дата публикации:
10:56
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Новая пешеходная зона, которую создают на востоке Москвы, объединит станцию метро «Партизанская» и транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Измайлово» Московского центрального кольца (МЦК), сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. «Станцию «Измайлово» МЦК, которая входит в состав одноименного транспортно-пересадочного узла, и станцию метро «Партизанская» связала единая пешеходная зона. Проезд между д. 69д и д. 69 на Измайловском шоссе закрыли для автомобилей. Остановки общественного транспорта, которые там располагались, перенесены в Проектируемый проезд №6605 и на автостанцию «Партизанская», расположенную по соседству», - говорится в сообщении. Отмечается, что благодаря пешеходному пространству время пересадки сократится. Переход с навесом в пешеходной зоне свяжет станции метро и МЦК, позволит пассажирам быстро добираться до автостанции и остановок наземного транспорта. В районе ТПУ «Измайлово» возникнут новые остановки наземного транспорта и места для парковки автомобилей, обновится навигация. В единой пешеходной зоне появятся лавочки, деревья и кустарники.

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