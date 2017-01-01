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Топливный танкер взлетел на воздух в Китае

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:02
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Огромный огненный шар в небе - и клубы густого чёрного дыма. Кадры из китайской провинции Шаньдун, где взлетел на воздух топливный танкер.

Очевидцами ЧП стали десятки мобильных репортёров. Которые запечатлели начавшийся пожар с разных ракурсов. Кому-то удалось подобраться к пламени достаточно близко. Другие предпочли вести съёмку с безопасного расстояния.

Выглядело всё довольно жутко, хотя пострадал, как сообщается, всего один человек. Да и тот получил лишь незначительные ожоги. Ну а причиной случившегося, скорее всего, стала утечка.
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