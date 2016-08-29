"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Отделение "Почты России" в магазине "Пятерочка" на Вешняковской улице

Отделение "Почты России" в магазине "Пятерочка" на Вешняковской улице

Автор:
denis947
Дата публикации:
12:35
  • 9
  • 0

Почтовое отделение "Почты России" в зале торгового центра "Пятерочка" на улице Вешняковская, д. 39А. До конца года «Почта России» планирует открыть до 50 мини-отделений почтовой связи в магазинах «Пятерочка» в Москве и Московской области. Там будут предоставлять почтовые и финансовые услуги, в том числе по приему и отправке посылок, получению заказов из интернет-магазинов, оплате коммунальных и других платежей. ФГУП также изучает варианты размещения товаров ритейлеров в своих отделениях. Замглавы по посылочному бизнесу и экспресс-доставкам Сергей Малышев уточнил, что эксперимент проводился в трех магазинах ритейлера. Предприятие уже имеет много запросов со стороны ритейлеров на предоставление им почтовых отделений.

  • 9
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
12:43 | denis947
"Почта России" откроет 50 отделений в магазинах "Пятерочка" в московском регионе
42 0
26.07 13:30 | Artem_077
Почтовая марка с Айвазовским вышла в почтовое обращение
314 0
29.08.2016 11:37 | Artem_077
На ул. 16-я Парковая в Москве на месте Детского центра открылся магазин «Пятёрочка» (26.08.16)