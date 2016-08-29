"Почта России" откроет 50 отделений в магазинах "Пятерочка" в московском регионе

Автор: denis947 Дата публикации: 12:43

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Почтовое отделение "Почты России" в зале торгового центра "Пятерочка" на Семеновской площади, д. 7. До конца года «Почта России» планирует открыть до 50 мини-отделений почтовой связи в магазинах «Пятерочка» в Москве и Московской области. Там будут предоставлять почтовые и финансовые услуги, в том числе по приему и отправке посылок, получению заказов из интернет-магазинов, оплате коммунальных и других платежей. ФГУП также изучает варианты размещения товаров ритейлеров в своих отделениях. Замглавы по посылочному бизнесу и экспресс-доставкам Сергей Малышев уточнил, что эксперимент проводился в трех магазинах ритейлера. Предприятие уже имеет много запросов со стороны ритейлеров на предоставление им почтовых отделений.