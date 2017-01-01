Машину разорвало на части в ДТП в Нижнем Тагиле
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:55
-
- 6
Примерно так можно прокомментировать видео из Нижнего Тагила, где "Мицубиши Лансер" ушёл в занос на мокрой дороге - и влетел в дерево. Удар оказался настолько сильным, что легковушка - буквально разлетелась на куски. На помощь её владельцу бросились прохожие, а чуть позже - прибыли и врачи.
Сообщается, что мужчину доставили в больницу с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. По информации местных СМИ, он впал в кому.
- 6
Комментарии (0)