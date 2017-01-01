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Главная  /  Репортажи  /  Машину разорвало на части в ДТП в Нижнем Тагиле

Машину разорвало на части в ДТП в Нижнем Тагиле

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:55
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То ли надёжность японских иномарок - сильно преувеличена, то ли - конкретно герою этого ролика сильно не повезло.

Примерно так можно прокомментировать видео из Нижнего Тагила, где "Мицубиши Лансер" ушёл в занос на мокрой дороге - и влетел в дерево. Удар оказался настолько сильным, что легковушка - буквально разлетелась на куски. На помощь её владельцу бросились прохожие, а чуть позже - прибыли и врачи.

Сообщается, что мужчину доставили в больницу с тяжелейшей черепно-мозговой травмой. По информации местных СМИ, он впал в кому.
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