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Лихач спровоцировал массовое ДТП на трассе М4 под Воронежем

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
12:59
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Лихач спровоцировал массовую аварию на трассе М4 “Дон”. ДТП запечатлела на видео камера регистратора.

ДТП случилось неподалеку от Воронежа. Он пытался обогнать два грузовика - но не слева, как требуют правила дорожного движения, а справа - по обочине. В какой-то момент обочечник не справился с управлением - иномарка угодила под КАМАЗ и вылетела на соседнюю полосу. Там легковушка попала под другой грузовик.

Сообщается, что в аварии пострадали жена и ребенок лихача. Однако, по словам пользователей, после аварии он был больше озабочен состоянием разбитой машины, нежели состоянием родных.
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