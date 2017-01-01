Автомобиль встал на передние колёса из-за падения дерева на дорогу в США
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:33
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Сообщается, что инцидент произошёл в американском штате Джорджия. Внедорожник двигался по дороге на небольшой скорости. Как вдруг на передний капот машины рухнуло дерево. От удара автомобиль встал на передние колёса и едва не сделал сальто. К счастью, багажник перевесил, и кузов машины вернулся в своё исходное положение.
Водитель и пассажиры поврежденного автомобиля остались в живых - сработали подушки безопасности. Но были сильно напуганы, как пишут местные СМИ.
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