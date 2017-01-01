ДТП с участием "скорой помощи" произошло на дороге в Башкирии
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 13:51
-
- 29
Сообщается, что авария случилась накануне вечером. На перекрёстке улиц Чапаева и Мичурина легковушка не пропустила автомобиль медиков. Который, по словам очевидцев, двигался на разрешающий сигнал светофора. От удара "скорая" вылетела на обочину, снесла цветочное кашпо.
По счастливой случайности на тротуаре в этот момент не было пешеходов. Пострадал ли кто-либо из участников ДТП - неизвестно.
- 29
Комментарии (0)