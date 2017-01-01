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ДТП с участием "скорой помощи" произошло на дороге в Башкирии

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
13:51
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ДТП с участием "скорой помощи" произошло на дороге в Башкирии. В Сети опубликовали кадры, запечатлённые регистратором.

Сообщается, что авария случилась накануне вечером. На перекрёстке улиц Чапаева и Мичурина легковушка не пропустила автомобиль медиков. Который, по словам очевидцев, двигался на разрешающий сигнал светофора. От удара "скорая" вылетела на обочину, снесла цветочное кашпо.

По счастливой случайности на тротуаре в этот момент не было пешеходов. Пострадал ли кто-либо из участников ДТП - неизвестно.
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