Неизвестную женщину застрелили на юге Москвы

Автор: denis85 Дата публикации: 14:59

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Неизвестную женщину застрелили на юге Москвы. Убийство произошло на улице Корабельная. На место прибыли полицейские и бригада скорой помощи.