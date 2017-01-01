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Неизвестную женщину застрелили на юге Москвы

Автор:
denis85
Дата публикации:
14:59
  • 15
  • 1

Неизвестную женщину застрелили на юге Москвы. Убийство произошло на улице Корабельная. На место прибыли полицейские и бригада скорой помощи.

  • 15
  • 1

Комментарии (1)

  • MR_Дмитрий
    15:02
    Уважаемый автор, уточните пожалуйста точное место съёмки репортажа?
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