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Отреставрированный памятник М. Ломоносову

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:20
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У главного здания МГУ сняли леса с отремонтированного памятника М.Ломоносову.

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