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Обзор погоды в столице 13 сентября

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
16:24
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В столице 13 сентября погода переменчива и непостоянна. На улице тепло +21С, наблюдаются сильные порывы ветра. Периодически идёт мелкий кратковременный дождь.

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