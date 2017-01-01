Обзор погоды в столице 13 сентября

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 16:24

11

11 0

В столице 13 сентября погода переменчива и непостоянна. На улице тепло +21С, наблюдаются сильные порывы ветра. Периодически идёт мелкий кратковременный дождь.