"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Эвакуация из торгового центра возле станции метро "Беляево"

Эвакуация из торгового центра возле станции метро "Беляево"

Автор:
Arkadus87
Дата публикации:
17:47
  • 18
  • 0

Торговый центр возле станции метро "Беляево" был эвакуирован после звонка о заложенной бомбе.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

11 0
20:39 | tim777
Парковка для туристических автобусов появилась возле парка "Зарядье"
96 0
12.09 11:38 | mike_shumratov
Автомобиль вспыхнул на дороге в Москве (ВИДЕО)
47 1
18:34 | denis947
ТЦ "Кантемировский" эвакуирован из-за угрозы взрыва
47 1
18:36 | Гринфельд Павел
Из-за угрозы взрыва на юго-востоке Москвы эвакуирован ТЦ "Дубровка"