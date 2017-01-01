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ДТП на трассе в Краснодарском крае

Автор:
vit_nvrsk
Дата публикации:
19:45
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В ДТП учавствовали 3 автомобиля. Трасса Новороссийск - Славянск на Кубани.

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