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В Воронеже после ливня затопило проезжую часть

Автор:
katezolvrn
Дата публикации:
19:43
  • 16
  • 0

Затопление проезжей части в обе стороны на пересечении Московского проспекта и бульвара Победы.

  • 16
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Комментарии (0)

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