Улица Крымский Вал перед парком "Музеон" после благоустройства в рамках программы "Моя улица"

Автор: Uwis Дата публикации: 19:20

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Улица Крымский Вал перед парком "Музеон" после благоустройства в рамках программы "Моя улица".