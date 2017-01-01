Театр эстрады будет отреставрирован впервые за 50 лет

Автор: tim777 Дата публикации: 19:32

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В Московском государственном театре эстрады планируется провести ремонтно-реставрационные работы. Кроме того, здание приспособят к современным нуждам. Конкурс по выбору подрядчика стартовал на площадке проекта «Биржа торгов» столичного Департамента по конкурентной политике. Победителю предстоит провести реставрацию театра, который находится в Доме правительства на Берсеневской набережной. Рабочие восстановят историческую планировку помещений, приведут в порядок системы кондиционирования, вентиляции и инженерные системы. Предусмотрена также замена окон и дверей. Площадь гримерок станет больше. Ремонт не коснется колонн и фасада дома. Ранее объект культурного наследия регионального значения «Дом правительства» реставрировали, но в самом театре работы не проводили. С 1961 года, когда Театр эстрады переехал в это здание, там был только текущий ремонт. За 14 месяцев восстановят историческую планировку помещений и увеличат площадь гримерок, отремонтируют инженерные системы, заменят окна и двери. Реставрационные работы продлятся с февраля 2018 года по апрель 2019-го, причем коллектив будет работать в обычном режиме.