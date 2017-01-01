Красивый вечерний закат сменился кратковременными дождями в столице

Автор: tim777 Дата публикации: 19:45

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Вечером 13 сентября в столице установилась умеренная погода без существенных погодных колебаний. По прогнозам синоптиков в ближайшее время возможны усиление ветра и грозы. День прошел без осадков. Температура воздуха прогрелась до +18 градусов. Вечером горожане могли наблюдать закат. Солнце ненадолго выглянуло из-за плотной облачности и вскоре скрылось из поле зрения окончательно. С наступлением темноты в некоторых районах прошли дожди сопровождаемые резким порывистым ветром.