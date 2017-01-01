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Главная  /  Репортажи  /  Пластиковые бутылки и бытовой мусор утилизировали в Москва-реку возле парка Зарядье

Пластиковые бутылки и бытовой мусор утилизировали в Москва-реку возле парка Зарядье

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:19
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В центре Москвы после открытия парка "Зарядье и прилегающим к нему благоустроенных территорий резко возросли потоки горожан и туристических групп. Буквально в первые дни поступила информация о первой порче на данной территории - было разбито стекло одного из куполов, вытоптаны зелёные газоны, о чем свидетельствовали сюжеты в СМИ. Горожане, которые гуляют по обновленной Москворецкой набережной также не остались в стороне и внесли свою антисоциальную лепту, которая выразилась в повсеместном раскидывании бытового мусора. Группа рабочих в синих костюмах с метлами убирая территорию от мусора, вероятно не нашли иных способов утилизации, как не акватория Москвы реки. Возле Большого Москворецкого моста можно наблюдать десятки пластиковых бутылок, воздушных шариков и иных видов отходов, которые были попросту сброшены нерадивыми уборщиками. Чисто не там где убирают, а там где не мусорят - эту поговорку будет не лишним разместить в качестве информационных табличек, чтобы горожане пришедшие посмотреть на новые красоты города, от наплыва эмоций и впечатлений, ненароком об этом не забыли.

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