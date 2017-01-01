Парковка для туристических автобусов появилась возле парка "Зарядье"

Автор: tim777 Дата публикации: 20:39

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Парковка для туристических автобусов на 18 мест появилась на ул. Москворецкая около парка «Зарядье». «В прошедшие выходные в Москве открылся ландшафтный парк нового поколения «Зарядье», построенный у стен Кремля. По предварительным подсчетам парк будут посещать около 10 млн человек в год. Планируется, что познакомиться с инновациями «Зарядья» приедут как москвичи, так и гости столицы. Для того, чтобы обеспечить транспортную доступность туристов, возле парка на ул. Москворецкая организовано 18 парковочных мест для туристических автобусов», - говорится в сообщении. Уточняется, что стоимость парковки автобуса у парка «Зарядье» составляет 40 руб. за первые 30 минут, далее - 1 тыс. руб. в час. Парковочные места для туристических автобусов организуются на улично-дорожной сети города вблизи объектов туристического спроса. При этом размещение любых легковых автомобилей на таких местах запрещено. «Зарядье - поистине уникальный проект, возведенный практически в самом сердце столицы. Уже первые дни показали, что этот парк станет объектом массового притяжения людей всех возрастов из различных городов России, а также других стран. «Зарядье» будет пользоваться популярностью и у туристических фирм, для чего рядом организовано достаточное количество парковочных мест для автобусов. Это поможет сделать новый парк еще более удобным для посещения туристов», - подчеркнули в пресс-службе. Ранее сообщалось, что в День города 9 сентября президент Российской Федерации Владимир Путин открыл новый московский парк «Зарядье». В церемонии открытия принял участие мэр Москвы Сергей Собянин. Для свободного посещения парк открылся 11 сентября.