Эвакуация была в гостинице "Космос"

Автор: Максим Алёхин Дата публикации: 21:17

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После звонка телефонных террористов эвакуировали гостиницу Космос. Сотрудники охраны в отель не пускали и ничего не объясняли.