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Эвакуация была в гостинице "Космос"

Автор:
Максим Алёхин
Дата публикации:
21:17
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После звонка телефонных террористов эвакуировали гостиницу Космос. Сотрудники охраны в отель не пускали и ничего не объясняли.

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