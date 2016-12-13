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В Москве эвакуировали общежитие МПГУ из-за сообщения о бомбе (ВИДЕО)

Автор:
Kalliopa
Дата публикации:
21:05
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В Москве эвакуировано здание общежития #5 Московского педагогического государственного университета. Студентов, живущих в доме #9 на улице Космонавтов, попросили покинуть помещение и выйти на улицу. ЧП произошло около 16:30. По словам очевидцев, коменданту общежития был совершен анонимный звонок о том, что в здании заложена бомба. На данный момент на месте дежурят сотрудники полиции, МЧС. Работают кинологи с собаками. Движение по улице Космонавтов в сторону проспекта Мира частично перекрыто. Студенты ожидают результатов проверки на улице

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