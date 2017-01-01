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Мощная сентябрьская гроза прошла в подмосковном Раменском

Автор:
Storm Chasers
Дата публикации:
21:16
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Мощная гроза накрыла г. Раменское. Для этого времени года, редкое явление. Наблюдался сильный ливень и мощная Электроактивность.

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