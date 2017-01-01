Мощная сентябрьская гроза прошла в подмосковном Раменском

Автор: Storm Chasers Дата публикации: 21:16

21

21 0

Мощная гроза накрыла г. Раменское. Для этого времени года, редкое явление. Наблюдался сильный ливень и мощная Электроактивность.