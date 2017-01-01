"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Торгово-развлекательные центры работают в штатном режиме после эвакуации

Торгово-развлекательные центры работают в штатном режиме после эвакуации

Автор:
alextsaryev99
Дата публикации:
21:15
  • 36
  • 0

Вечером, 13 сентября, по столице пронеслась волна звонков о заминировании торгово-развлекательных центров, расположенных в разных районах Москвы. К торговым центрам были стянуты все экстренные службы города, была произведена эвакуация посетителей и персонала. Ни в одном случае, минирование не подтвердилось. Примечательно, что сегодняшние звонки о минировании совпали с днём теракта на Каширском шоссе в 1999 году. Тогда был взорван 8-этажный кирпичный жилой дом № 6, погибло 124 человека.

  • 36
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

10 0
21:59 | Max_019
Ход работ по реконструкции улицы Боженко на западе столицы
39 2
17:09 | Гринфельд Павел
Торговый центр "Москва" на юго-востоке Москвы эвакуирован