Торгово-развлекательные центры работают в штатном режиме после эвакуации

Автор: alextsaryev99 Дата публикации: 21:15

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Вечером, 13 сентября, по столице пронеслась волна звонков о заминировании торгово-развлекательных центров, расположенных в разных районах Москвы. К торговым центрам были стянуты все экстренные службы города, была произведена эвакуация посетителей и персонала. Ни в одном случае, минирование не подтвердилось. Примечательно, что сегодняшние звонки о минировании совпали с днём теракта на Каширском шоссе в 1999 году. Тогда был взорван 8-этажный кирпичный жилой дом № 6, погибло 124 человека.