В Лужниках началась реставрация скульптуры "Земля и Вода", созданной по эскизам Веры Мухиной

Автор: Uwis Дата публикации: 13.09 22:38

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В Москве началась реставрация аллегорических скульптур "Земля и Вода" - объекта культурного наследия федерального значения, созданного по эскизам Веры Мухиной в Лужниках в 1957 году. На поверхности памятника появились многочисленные раковины, трещины, отколотые фрагменты, которые могут привести к полному разрушению скульптур. После проведения восстановительных работ скульптура приобретет свой исторический облик.