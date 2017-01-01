"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Лужниках началась реставрация скульптуры "Земля и Вода", созданной по эскизам Веры Мухиной

В Лужниках началась реставрация скульптуры "Земля и Вода", созданной по эскизам Веры Мухиной

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13.09 22:38
  • 18
  • 0

В Москве началась реставрация аллегорических скульптур "Земля и Вода" - объекта культурного наследия федерального значения, созданного по эскизам Веры Мухиной в Лужниках в 1957 году. На поверхности памятника появились многочисленные раковины, трещины, отколотые фрагменты, которые могут привести к полному разрушению скульптур. После проведения восстановительных работ скульптура приобретет свой исторический облик.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
13.09 22:37 | Max_019
Ход работ по реконструкции парка «Сад будущего»
40 1
25.08 09:33 | Uwis
На территории спорткомплекса «Лужники» устанавливают новую навигацию на русском и английском языках
20 0
13.09 16:20 | LaimeLaim
Отреставрированный памятник М. Ломоносову