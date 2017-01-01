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Ход работ по реконструкции парка «Сад будущего»

Автор:
Max_019
Дата публикации:
13.09 22:37
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На северо-востоке столицы заканчиваются работы по благоустройству природного парка «Сад будущего» на зелёной территории площадью более 20 га. В парке уже появились вымощенные дорожки. Кроме того, в парке разобьют партерный цветник и сделают многоуровневую террасу, ведущую к пруду. Его сейчас очищают. Все эти элементы благоустройства будут соответствовать парковой культуре XVIII—XIX веков. Площадь мощения дорожек и аллеи парка составит более 20 тыс. кв. м. Также в парке отремонтируют экотропу протяженностью 100 м. Кроме того, в «Саду будущего» дополнительно высадят 165 деревьев, более 6 тыс. кустарников, разобьют около 1 тыс. 800 кв. м цветников и высадят порядка 160 тыс. кв. м газонов. Также в парке появятся навигационные стелы, пункт проката спортивного инвентаря, торговые павильоны, кафе, а также павильон администрации. Вдоль аллей установят более 320 фонарей. Парк «Сад будущего» расположен в районе Ростокино вблизи станции метро «Ботанический сад». Парк находится на месте бывшей усадьбы Леоново, которая ведёт свою историю с XVIII века. Полностью работы должны завершиться до конца сентября.

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