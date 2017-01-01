"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Вечерняя гроза на юго-западе столицы

Вечерняя гроза на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
00:47
  • 15
  • 0

Вечером на юго-западе прошла гроза, вдалеке мерцали зарницы.

  • 15
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

20 0
13.09 22:38 | Uwis
В Лужниках началась реставрация скульптуры "Земля и Вода", созданной по эскизам Веры Мухиной
13 0
00:49 | Vladimir Dubrovsky
Очень сильная гроза и ливень прошли в Тамбове вечером 13 сентября
25 0
13.09 17:47 | Arkadus87
Эвакуация из торгового центра возле станции метро "Беляево"