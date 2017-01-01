Очень сильная гроза и ливень прошли в Тамбове вечером 13 сентября
- Автор:
- Vladimir Dubrovsky
- Дата публикации:
- 00:49
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Сентябрь продолжает удивлять жителей Тамбова. Днем 13 сентября температура воздуха превысила отметку +29°С, а уже вечером на Тамбов обрушилась сильная гроза, ливень стеной, перед грозой также наблюдался сильный ветер, гроза продолжалась более двух часов. На дорогах города были зафиксированы подтопления, такой сильной грозы у нас давно не наблюдалось, вообще такие грозы обычно бывают в июле, а у нас в сентябре.
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