Очень сильная гроза и ливень прошли в Тамбове вечером 13 сентября

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 00:49

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Сентябрь продолжает удивлять жителей Тамбова. Днем 13 сентября температура воздуха превысила отметку +29°С, а уже вечером на Тамбов обрушилась сильная гроза, ливень стеной, перед грозой также наблюдался сильный ветер, гроза продолжалась более двух часов. На дорогах города были зафиксированы подтопления, такой сильной грозы у нас давно не наблюдалось, вообще такие грозы обычно бывают в июле, а у нас в сентябре.