"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Очень сильная гроза и ливень прошли в Тамбове вечером 13 сентября

Очень сильная гроза и ливень прошли в Тамбове вечером 13 сентября

Автор:
Vladimir Dubrovsky
Дата публикации:
00:49
  • 13
  • 0

Сентябрь продолжает удивлять жителей Тамбова. Днем 13 сентября температура воздуха превысила отметку +29°С, а уже вечером на Тамбов обрушилась сильная гроза, ливень стеной, перед грозой также наблюдался сильный ветер, гроза продолжалась более двух часов. На дорогах города были зафиксированы подтопления, такой сильной грозы у нас давно не наблюдалось, вообще такие грозы обычно бывают в июле, а у нас в сентябре.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

15 0
00:47 | LaimeLaim
Вечерняя гроза на юго-западе столицы
38 0
13.09 21:16 | Storm Chasers
Мощная сентябрьская гроза прошла в подмосковном Раменском
41 0
20.08 01:12 | Vladimir Dubrovsky
Аномально жаркая погода в Тамбове в августе