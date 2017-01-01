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На улице Академика Шиманского в Санкт-Петербурге произошел прорыв трубы

Автор:
Tyagunov
Дата публикации:
13:18
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На улице Академика Шиманского в Санкт-Петербурге произошел прорыв трубы горячего водоснабжения.

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