В столичном регионе ветрено и умеренно теплая погода

Автор: denis947 Дата публикации: 13:13

24

24 0

В столичном регионе 14 сентября ветрено и умеренно теплая погода. В вечеру по сообщением синоптиков в городе начнутся дожди.