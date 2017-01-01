"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Мобильные стелы с предупреждением от МЧС о сильном ветре и дожде появились в парке "Сокольники"

Мобильные стелы с предупреждением от МЧС о сильном ветре и дожде появились в парке "Сокольники"

Автор:
Uwis
Дата публикации:
13:39
  • 26
  • 0

Мобильные стелы с предупреждением от МЧС о сильном ветре и дожде появились в парке "Сокольники".

  • 26
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

38 0
15:45 | Гринфельд Павел
Тепло и ветрено в Москве
11 0
15:27 | Андрей Самойлов
Сильные дожди прошли в Пскове
13 0
15:35 | Uwis
В Москве открылась Международная музыкальная выставка NAMM musikmesse
639 1
10.09 21:42 | Виталий Шамро
Автоледи не пропустила автомобиль спасателей во дворе дома в Москве
38 2
10.09 14:46 | Uwis
В парке "Сокольники" отмечают 80-летие создания Местной противовоздушной обороны Москвы