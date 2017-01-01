Мобильные стелы с предупреждением от МЧС о сильном ветре и дожде появились в парке "Сокольники"

Автор: Uwis Дата публикации: 13:39

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Мобильные стелы с предупреждением от МЧС о сильном ветре и дожде появились в парке "Сокольники".