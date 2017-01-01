3 человека серьезно пострадали в ДТП во Внуково

Автор: Разведчик Дата публикации: 14:15

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Столкнулись Майбах и Киа. Майбах двигался по по улице Центральная в сторону Киевского шоссе. На пересечении с улицей 2-я Рейсовая водитель Майбаха, пытаясь проскочить на запрещающий сигнал светофора, протаранил уже начавший движение слева автомобиль Киа. Удар был настолько сильным, что Киа отбросило на встречную полосу за 50 метров от места аварии. Майбах после ДТП пролетел вперед на 62 метра, где врезался в погрузчик дорожной службы. В результате аварии пострадали 3 человека из автомобиля Киа. Среди них один ребенок. Пострадавшие были госпитализированы на вертолете ГКУ "МАЦ" (ЦЭМП) и на машинах скорой помощи. На месте работают следователи и полицейские. Движение затруднено.