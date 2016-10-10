Нападение на клиента в автосалоне на Дмитровском шоссе в Москве

Автор: Zaharova Дата публикации: 10:31

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67 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193345

Решили мы поменять машину. Нашли салон. Приехали по приглашению, предварительно обговорив условия по телефону, в автосалон «Центральный» на Дмитровском шоссе, д. 157, стр.4. Подходим на ресепшн. Сообщили, что нам нужен менеджер, с которым общались – некая Некрасова Татьяна. В салоне переобулись в воздухе и нам представили – Сергея Владимировича Гардова, который не удосужился даже поздороваться. (немного удивились отношению, но предвидеть всего кошмара, конечно, не смогли)-Какую машину хотели? – прозвучал вопрос.- Хендай Крета,- ответили мы-Там (махнул рукой в известном ему направлении). Внизу стоит. Идите и смотрите. Она открыта, - буркнул менеджер.Мы и пошли туда, куда нас послали. Я села на водительское сиденье. Друг на заднее - пассажирское. Тут выясняется, что двери сзади автоматически заблокировались. Пришлось вызволять Алексея-друга снаружи. Решили повторить попытку, только поменялись ролями. Поняли - все-таки помощь менеджера, который не очень спешил нам продать машину, понадобится. Пригласили. Нам стали втирать, что это защита для детей. Собственно, это было понятно. Непонятно другое, как выбраться из машины и зачем блокировка на данном этапе? Как устранить проблему и полноценно ознакомиться с возможностями транспортного средства - объяснить не спешили. Твердили одну и ту же фразу – блокировка от детей. Мы спросили: «А если бы мы вдвоем сели назад, как бы выбирались оттуда?» (напомню, машина стояла на первом этаже, а менеджер изначально находился на втором, то есть орать пришлось бы хором). Нам сотрудник ответил: «Вас здесь замуровали бы». Попросили показать бейджик. На это менеджер сорвал его и сказал, что не покажет. Попросили позвать старшего менеджера. Нам ответили: «Сами зовите». Ну, мы люди исполнительные. Леша пошел опять-таки туда, куда послали. Вернулся с включенным на видеозапись телефоном, потому что открыто хамили. Дальнейший сценарий на видео, но поясню. На Лешу набросились, выбили новый айфон из рук. Он попытался поднять телефон, но взбесившийся менеджер, пнул айфон ногой со всей дури и тот скрылся под машинами. Это происходит дважды. С моей точки не было видно, куда именно от такой подачи улетел смартфон. Зато это контролировал сам «футболист». Сергей Владимирович умудрился даже поднять его и положить в карман. При этом, он скорее всего не понял, что запись все еще включена. На наши возгласы…верните наш телефон, он сказал, что ЦИТАТА – «не видел никакой телефон» - КОНЕЦ ЦИТАТЫ. И унес его на верхний этаж. Потом вернулся с телефоном в руках. Затем врал, что мы оставили средство связи у него на столе. К этому времени нарисовался наконец-то и один из руководителей отдела. Полицию мы тоже уже успели вызвать. Кстати, мы сами не знали, что айфон снимает. И когда телефон наконец-то принесли к руководителю в кабинет, там оказался записанный файл. Слушал и смотрел начальник молча. (собственно, у нас это тоже был первый просмотр). Видно было, что поплохело чуваку. Повод, правда, неизвестен. Вряд ли за нас переживал. Скорее всего, волновала собственная участь (но это догадки). Когда мы уходили с полицией, промямлил извинения. А мы написали заявление в полицию и теперь ждем результата и думаем, что же дальше. И еще, приехавшие сотрудники полиции, единственное, что сделали, так это выслушали нас. Они даже не пригласили виновника происшествия.