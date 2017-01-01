Три человека пострадали в ДТП в ТиНАО

Автор: Разведчик Дата публикации: 15:36

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Столкнулись ВАЗ, Форд и Киа. Форд двигался по Калужскому шоссе в сторону Москвы. На 55 километре трассы водитель Форда, пожилой, 71-летний мужчина, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с автомобилем ВАЗ. Далее в аварийные автомобили врезался Киа. После столкновения ВАЗ и Киа отбросило в кювет, а Форд развернуло против движения. В результате аварии пострадали три человека, это водитель и два пассажира из автомобиля ВАЗ. С серьезными травмами пострадавших госпитализировали. На месте работают следователи и полицейские. Движение по Калужскому шоссе затруднено в обе стороны и организуется по реверсивной схеме.