Заканчиваются работы по благоустройству Бирюлевского дендропарка на юге Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 14.09 21:55

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На юге Москвы подходят к завершению работы по благоустройству территории вдоль прудов в Бирюлевском дендропарке. В ходе работ были восстановлены пять прудов, расположенных в западной части лесопарковой территории. Были выполнены работы по реабилитации и благоустройству прилегающей к прудам территории площадью 5,8 гектара. Также прошли земляные работы по ложу прудов и обустройство гидробиоплато. В результате работ по благоустройству на территории появился лекторий площадью 452 квадратных метров, многочисленные новые скамейки, несколько ротонд-беседок и создана "трапа здоровья".