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Благоустроенный Новокрымский проезд

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:30
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В Новокрымском проезде создали парковочные карманы, заменили покрытие тротуара и установили новые уличные фонари.

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