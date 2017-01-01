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Поджог офиса Анжеро-Судженске зафиксировала камера видеонаблюдения

Автор:
Slater2023
Дата публикации:
10:31
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"Лихие 90-е возвращаются?". В Анжеро-Судженске в объектив камеры наблюдения попал поджог офиса. Видео прислал мобильный репортёр.

"13 сентября 2017 года сожгли мой офис с целью устрашения, в надежде на то, что я испугаюсь или нахожусь в нем," - рассказывает владелец офиса. На кадрах видно, что сначала сверху упал на пол горшок с цветами. Затем - какой-то округлый предмет. После - в помещение бросили зажженный факел. От которого офис вспыхнул, словно спичка. Скоро в объективе камеры не было ничего видно, кроме огня.

"В городе две компании моя и ещё одна, так что, кто поджёг выбирать не приходится. Год назад развалили дело о кражах на 8 ми базовых станциях, жуликов поймал лично вместе с операми и они дали признательные на камеру, но каким то "чудесным" образом их отмазали мои конкуренты, прям в открытую. Что дальше?" - пишет автор видео.


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