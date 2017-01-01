Поджог офиса Анжеро-Судженске зафиксировала камера видеонаблюдения

Автор: Slater2023 Дата публикации: 10:31

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41 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193363

"Лихие 90-е возвращаются?". В Анжеро-Судженске в объектив камеры наблюдения попал поджог офиса. Видео прислал мобильный репортёр."13 сентября 2017 года сожгли мой офис с целью устрашения, в надежде на то, что я испугаюсь или нахожусь в нем," - рассказывает владелец офиса. На кадрах видно, что сначала сверху упал на пол горшок с цветами. Затем - какой-то округлый предмет. После - в помещение бросили зажженный факел. От которого офис вспыхнул, словно спичка. Скоро в объективе камеры не было ничего видно, кроме огня."В городе две компании моя и ещё одна, так что, кто поджёг выбирать не приходится. Год назад развалили дело о кражах на 8 ми базовых станциях, жуликов поймал лично вместе с операми и они дали признательные на камеру, но каким то "чудесным" образом их отмазали мои конкуренты, прям в открытую. Что дальше?" - пишет автор видео.