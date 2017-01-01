"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Двойная радуга и кратковременные дожди в столичном регионе

Двойная радуга и кратковременные дожди в столичном регионе

Автор:
tim777
Дата публикации:
19:52
  • 25
  • 0

Неустойчивый характер погоды отмечается 14 сентября в столичном регионе. Небо в течении дня затянула плотная облачность, местами прошли кратковременные дожди. Во второй половине дня над Москвой прошла очередная кратковременная порция осадков и при этом со стороны юго-востока можно было наблюдать радугу. Погодное красочное явление можно было наблюдать всего несколько минут, после чего над городом сохранялась облачность с временными прояснениями.

  • 25
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
20:08 | tim777
Мемориальную доску Муслиму Магомаеву открыли в центре Москвы
17 0
19:42 | Uwis
Сильный ветер, солнце, тучи, дождь - такой была сегодня погода в столице