Двойная радуга и кратковременные дожди в столичном регионе

Автор: tim777 Дата публикации: 19:52

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Неустойчивый характер погоды отмечается 14 сентября в столичном регионе. Небо в течении дня затянула плотная облачность, местами прошли кратковременные дожди. Во второй половине дня над Москвой прошла очередная кратковременная порция осадков и при этом со стороны юго-востока можно было наблюдать радугу. Погодное красочное явление можно было наблюдать всего несколько минут, после чего над городом сохранялась облачность с временными прояснениями.