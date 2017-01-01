Двойная радуга и кратковременные дожди в столичном регионе
- Автор:
- tim777
- Дата публикации:
- 19:52
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Неустойчивый характер погоды отмечается 14 сентября в столичном регионе. Небо в течении дня затянула плотная облачность, местами прошли кратковременные дожди. Во второй половине дня над Москвой прошла очередная кратковременная порция осадков и при этом со стороны юго-востока можно было наблюдать радугу. Погодное красочное явление можно было наблюдать всего несколько минут, после чего над городом сохранялась облачность с временными прояснениями.
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