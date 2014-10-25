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Мемориальную доску Муслиму Магомаеву открыли в центре Москвы

Автор:
tim777
Дата публикации:
20:08
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В столице открыли мемориальную доску народному артисту СССР Муслиму Магомаеву, сообщает Агентство «Москва». Расположилась она на фасаде здания в Леонтьевском переулке. Открытие мемориала приурочили к 75-летию певца. Заммэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников, который присутствовал на открытии, поблагодарил авторов мемориальной доски и инициаторов ее установки. По его словам, в Москве появился еще один дом, который не просто стоит в центре города, а отдает дань имени Муслима Магомаева. Муслим Магомаев родился в Баку 17 августа 1942 года, учился в Бакинской консерватории. Всесоюзная известность пришла к нему после выступления в Кремлевском Дворце съездов в 1962 году. Первый сольный концерт артиста состоялся в зале имени Чайковского. В 1963 году Магомаев стал солистом Азербайджанского театра оперы и балета, певец стажировался в миланском «Ла Скала». В 31 год ему было присвоено звание Народного артиста СССР. Пластинки с песнями Магомаева выходили огромными тиражами. Магомаев — автор более 20 песен, музыки к фильмам.

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