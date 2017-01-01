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Граффити военному лётчику на Можайском шоссе

Автор:
Max_019
Дата публикации:
14.09 22:25
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Красивое граффити военному лётчику украшает фасад жилого дома в г. Одинцово Московской области.

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