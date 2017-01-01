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Подготовка к открытию в Отрадном буддийского культового сооружения Ступа Просветления

Автор:
Max_019
Дата публикации:
14.09 22:27
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Московская община буддистов спешит поделиться радостной новостью: Ступа Просветления в Москве достроена, и 16 сентября 2017 года состоится освящение и торжественное открытие Ступы в столичном районе Отрадное. Ритуал проведёт Кунделинг Ринпоче.

Здание, расположенное в Нововладыкинском проезде, построено по тибетским архитектурным канонам. Высота сооружения со шпилем составит 15 метров, длина – семь. Композиция включает трёхуровневую монолитную конструкцию со статуей Будды в отдельной нише, здесь же будут все необходимые сакральные предметы: тексты, реликвии и статуэтки общей массой до 20 тонн.

Ступа Просветления станет первым капитальным буддийским культовым сооружением в Москве.

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