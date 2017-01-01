Подготовка к открытию в Отрадном буддийского культового сооружения Ступа Просветления
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 14.09 22:27
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Здание, расположенное в Нововладыкинском проезде, построено по тибетским архитектурным канонам. Высота сооружения со шпилем составит 15 метров, длина – семь. Композиция включает трёхуровневую монолитную конструкцию со статуей Будды в отдельной нише, здесь же будут все необходимые сакральные предметы: тексты, реликвии и статуэтки общей массой до 20 тонн.
Ступа Просветления станет первым капитальным буддийским культовым сооружением в Москве.
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