"Церковь и культура" - встреча в Тихвине с протоиереем Алексием Уминским (г. Москва)

Автор: Leobr Дата публикации: 00:16

11

11 0

В Тихвинской библиотеке БСЦ "Тэффи" 14 сентября 2017 г состоялась беседа с настоятелем Храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах (г.Москва) протоиереем Алексием Уминским. Тема непростая - "Церковь и культура". Предлагаю фрагменты - начало беседы и ответы на несколько вопросов - а все вопросы были по своему актуальными, как и ответы. Подчеркну, что это была не проповедь или нравоучение - и приглашались все интересующиеся состоянием нынешней культуры - далеко не простым.