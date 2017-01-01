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"Церковь и культура" - встреча в Тихвине с протоиереем Алексием Уминским (г. Москва)

Автор:
Leobr
Дата публикации:
00:16
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В Тихвинской библиотеке БСЦ "Тэффи" 14 сентября 2017 г состоялась беседа с настоятелем Храма Святой Живоначальной Троицы в Хохлах (г.Москва) протоиереем Алексием Уминским. Тема непростая - "Церковь и культура". Предлагаю фрагменты - начало беседы и ответы на несколько вопросов - а все вопросы были по своему актуальными, как и ответы. Подчеркну, что это была не проповедь или нравоучение - и приглашались все интересующиеся состоянием нынешней культуры - далеко не простым.

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