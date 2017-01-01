Четыре человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы

Автор: denis947 Дата публикации: 01:34

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В СВАО произошла авария с участием двух автомобилей, пострадали четыре человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах. «На пересечении ул. Большая Марфинская и ул. Ботаническая произошло столкновение двух автомобилей марки ВАЗ-2115. В результате ДТП пострадали четыре человека», - сказал собеседник агентства. Все обстоятельства произошедшего выясняются.