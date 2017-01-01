В Серпухове грузовик выломал ограду (камера наблюдения)
- Автор:
- serpvideo.ru
- Дата публикации:
- 02:04
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Водитель грузовика для разгрузки товара в магазин решил подъехать задним ходом по тротуару через пешеходный переход. Пытаясь протиснуться он сначала с треском сломал часть металлической ограды, а затем она рухнула целиком. Не долго думая его помощники подняли разрушенную ограду и просто прислонили её к дорожному знаку... Через некоторое время автомобиль разгрузился, тихо и спокойно скрылся... В ролике записан оригинальный звук происходящего с использованием встроенного в камеру микрофона.
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