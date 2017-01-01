"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Серпухове грузовик выломал ограду (камера наблюдения)

В Серпухове грузовик выломал ограду (камера наблюдения)

Автор:
serpvideo.ru
Дата публикации:
02:04
  • 16
  • 0

Водитель грузовика для разгрузки товара в магазин решил подъехать задним ходом по тротуару через пешеходный переход. Пытаясь протиснуться он сначала с треском сломал часть металлической ограды, а затем она рухнула целиком. Не долго думая его помощники подняли разрушенную ограду и просто прислонили её к дорожному знаку... Через некоторое время автомобиль разгрузился, тихо и спокойно скрылся... В ролике записан оригинальный звук происходящего с использованием встроенного в камеру микрофона.

  • 16
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

26 0
02:06 | denis947
Три иномарки столкнулись на Большой Тульской улице
33 0
14.09 22:25 | Max_019
Граффити военному лётчику на Можайском шоссе
95 0
11.09 22:26 | serpvideo.ru
ДТП в Серпухове. Hyundai подбил чёрный Mercedes
79 0
11.09 10:04 | serpvideo.ru
"ГАЗель" столкнулась с легковушкой на дороге в Серпухове