В Серпухове грузовик выломал ограду (камера наблюдения)

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Водитель грузовика для разгрузки товара в магазин решил подъехать задним ходом по тротуару через пешеходный переход. Пытаясь протиснуться он сначала с треском сломал часть металлической ограды, а затем она рухнула целиком. Не долго думая его помощники подняли разрушенную ограду и просто прислонили её к дорожному знаку... Через некоторое время автомобиль разгрузился, тихо и спокойно скрылся... В ролике записан оригинальный звук происходящего с использованием встроенного в камеру микрофона.