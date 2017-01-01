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Главная  /  Репортажи  /  Начался ремонт Ленинградского шоссе от МКАД до съезда в Шереметьево

Начался ремонт Ленинградского шоссе от МКАД до съезда в Шереметьево

Автор:
denis947
Дата публикации:
05:48
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Площадь участка, на котором проводят работы, — почти 110 тысяч квадратных метров.

На участке Ленинградского шоссе от МКАД до съезда в аэропорт Шереметьево начали менять асфальт. Сейчас специалисты фрезеруют старое покрытие, а после этого будут укладывать новое. Площадь участка, на котором проводят работы, — почти 110 тысяч квадратных метров.

Полностью перекрывать движение нельзя, потому что этот участок — один из самых напряженных по объему транспортного потока. Поэтому на время ремонта для проезда останется одна-две полосы в каждую сторону. К обновлению трассы специалисты ГБУ «Автомобильные дороги» приступили сразу после того, как закончился дачный сезон. Работы планируют завершить до конца дорожно-ремонтного сезона. Сейчас водителям рекомендуют пользоваться объездами через Новокуркинское шоссе или по платной трассе М-11.
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