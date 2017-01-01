В Саратове не устраняют коммунальную аварию пять дней
- Автор:
- vovken
- Дата публикации:
- 09:46
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ЧП произошло на улице Батавина, у дома №11. Откуда течёт вода - местный житель не уточняет. Однако местному жителю удалось запечатлеть последствия аварии. Как видно и, более того, слышно на кадрах, по улице текут целые ручьи. Конца и края которым, судя по записи, не видно. "Вода течёт уже пять дней. К подъезду подойти практически невозможно," - рассказывает автор видео.
"Водоканал кормит завтраком, власти без действуют, потому что мы им стали не интересны, выборы же прошли," - заклчает местный житель.
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