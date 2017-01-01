"Вода, вода": последствия урагана "Ирма" на юге Флориды сняли на видео

В Астрахани городской пляж превратили в свалку

Пожар произошёл в Эрмитаже в Санкт-Петербурге (ВИДЕО)

Мотоциклист предотвратил попытку суицида на Минском шоссе в Москве

Приближающиеся смерчи напугали экипаж корабля на Дальнем Востоке

Водитель "Porsche" устроил дрифт на газоне у главного здания МГУ

В Сочи после дождя затопило проезжую часть

Новая эстакада открылась через железнодорожные пути Павелецкого направления на юге Москвы

8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом на трассе М4 в Видном

Фура с автобусом столкнулись на трассе М4 в Подмосковье

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Саратове не устраняют коммунальную аварию пять дней

В Саратове не устраняют коммунальную аварию пять дней

Автор:
vovken
Дата публикации:
09:46
  • 23
  • 1

"Широкие реки" появились на улицах Саратова. А всё - из-за коммунальной аварии, которую, по словам мобильного репортёра, не устраняют пять дней.

ЧП произошло на улице Батавина, у дома №11. Откуда течёт вода - местный житель не уточняет. Однако местному жителю удалось запечатлеть последствия аварии. Как видно и, более того, слышно на кадрах, по улице текут целые ручьи. Конца и края которым, судя по записи, не видно. "Вода течёт уже пять дней. К подъезду подойти практически невозможно," - рассказывает автор видео.

"Водоканал кормит завтраком, власти без действуют, потому что мы им стали не интересны, выборы же прошли," - заклчает местный житель.
  • 23
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv
    09:46
    Уважаемый vovken, уточните, пожалуйста, когда снято данное видео?
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

18 0
12:01 | mreportertv
В Керчи грузовик объезжал ямы и упал в кювет
77 0
11.09 14:21 | Ordo80
В Астрахани городской пляж превратили в свалку (ВИДЕО)
25 0
14.09 11:38 | Евгений Ковтун
Прорыв воды в городе Таганрог
87 0
26.08 19:35 | Artem_077
Большая лужа на Ленинградском шоссе стала причиной затора в районе Чёрной Грязи
42 0
31.08 12:18 | Аноним
Жители Саратова возмущены состоянием тротуара