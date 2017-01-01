В Саратове не устраняют коммунальную аварию пять дней

Автор: vovken Дата публикации: 09:46

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23 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/193383

"Широкие реки" появились на улицах Саратова. А всё - из-за коммунальной аварии, которую, по словам мобильного репортёра, не устраняют пять дней.ЧП произошло на улице Батавина, у дома №11. Откуда течёт вода - местный житель не уточняет. Однако местному жителю удалось запечатлеть последствия аварии. Как видно и, более того, слышно на кадрах, по улице текут целые ручьи. Конца и края которым, судя по записи, не видно. "Вода течёт уже пять дней. К подъезду подойти практически невозможно," - рассказывает автор видео."Водоканал кормит завтраком, власти без действуют, потому что мы им стали не интересны, выборы же прошли," - заклчает местный житель.