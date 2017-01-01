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Автоледи выскочила из машины за секунду до приближения поезда

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:42
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Так торопилась - что едва не лишилась жизни.

Это, как сообщается, про жительницу Северной Каролины, которая попыталась проскочить через железнодорожный переезд на автомобиле - несмотря на запрещающий сигнал семафора. В итоге - оказалась заперта шлагбаумами с обеих сторон. И выскочила из салона лишь за считанные секунды до того, как поезд - протаранил её транспортное средство и снёс его с путей.

К слову, в такой же ситуации - оказался и автор ролика. Вот только ему - удалось сдать назад и спасти свою машину.
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