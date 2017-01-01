Автоледи выскочила из машины за секунду до приближения поезда
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:42
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- 33
Это, как сообщается, про жительницу Северной Каролины, которая попыталась проскочить через железнодорожный переезд на автомобиле - несмотря на запрещающий сигнал семафора. В итоге - оказалась заперта шлагбаумами с обеих сторон. И выскочила из салона лишь за считанные секунды до того, как поезд - протаранил её транспортное средство и снёс его с путей.
К слову, в такой же ситуации - оказался и автор ролика. Вот только ему - удалось сдать назад и спасти свою машину.
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