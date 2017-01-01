В Керчи грузовик объезжал ямы и упал в кювет
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 12:01
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В этом на своём опыте убедился житель республики Крым, который угробил свой автомобиль на ровном месте. Этот момент запечатлела на видео камера регистратора. Точнее - на дорожной насыпи, куда съехал, объезжая ямы. В итоге - не смог удержать массивную машину в равновесии. Она - накренилась, перевернулась - и скатилась в кювет. Последствия ДТП, снятые на видео очевидцами, - впечатляют.
Сам водитель, как сообщается, пострадал, хотя должен быть рад уже тому, что вообще выжил.
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