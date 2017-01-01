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Буксировка трамвая в результате загорания в 4-м Рощинском проезде на юге Москвы

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
13:27
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На юге Москвы на 40 минут оказалось остановлено движение трамваев из-за загорания вагона трамвая. Пожар произошёл на пересечении 4-го Рощинского проезда с 3-м Верхним Михайловским проездом. Произошло загорание в тележке трамвая на площади около 5 квадратных метров. Пожарные в кратчайшее время ликвидировали загорание, после чего трамвай был отбуксирован в депо им. Апакова тягачом. Никто из пассажиров не пострадал. Движение трамваев было остановлено в обе стороны.

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